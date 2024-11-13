Вашингтон, 13 ноября, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) действительно осуществили атаку на корабли Военно-морских сил США в Баб-эль-Мандебском проливе. Это признал на брифинге 12 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Mc3 Kassandra Alanis/Planetpix/Global Look Press Ракетный эсминец USS Spruance

«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения [через пролив] были атакованы восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, все они были успешно сбиты», — сообщил он.

По словам Райдера, суда не были повреждены, экипаж не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября глава движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море. По данным йеменских СМИ, операция продлилась восемь часов. Помимо авианосца, хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море. Сариа отметил, что движение продолжит проводить подобные атаки, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа и Ливане.

28 октября движение «Ансар Аллах» заявило об ударах по трём коммерческим судам с применением ракет и беспилотников. Отмечалось, что в южной части Аравийского моря атаковано двумя беспилотниками судно SC Montreal, в Красном море нанесён удар баллистическими ракетами по балкеру Motaro. Кроме того, была выпущена крылатая ракета по судну Maersk Kowloon в Аравийском море.