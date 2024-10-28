Сана, 29 октября, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Удары по трём коммерческим судам с применением ракет и беспилотников нанесли йеменские хуситы из движения «Ансар Алла». Об этом 28 октября сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Уточняется, что йеменские хуситы провели три операции против судов в Аравийском и Красном морях. В южной части Аравийского моря атаковано двумя беспилотниками судно SC Montreal, в Красном море нанесён удар баллистическими ракетами по балкеру Motaro. Кроме того, крылатая ракета выпущена по судну Maersk Kowloon в Аравийском море.

«В знак победы над угнетением палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления йеменские вооруженные силы провели три военные операции», — заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа на телеканале Al Masirah.

Также представитель хуситов указал, что движение продолжает поддерживать военно-морскую блокаду Израиля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авиация США и Великобритании поздним вечером 23 октября нанесла удары по международному аэропорту в подконтрольном хуситам городе Ходейда на западе Йемена.

Йеменские хуситы 22 октября заявили о нанесении первого удара с применением гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля в Тель-Авиве.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» предупредили, что обстреляют территорию Израиля и не позволят связанным с еврейским государством судам проходить через воды Красного моря и Баб-аль-Мандебского пролива. С 7 октября 2023 года они атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.