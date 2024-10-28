Хуситы заявили об ударах по трём судам в Красном и Аравийском морях
Сана, 29 октября, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Удары по трём коммерческим судам с применением ракет и беспилотников нанесли йеменские хуситы из движения «Ансар Алла». Об этом 28 октября сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Уточняется, что йеменские хуситы провели три операции против судов в Аравийском и Красном морях. В южной части Аравийского моря атаковано двумя беспилотниками судно SC Montreal, в Красном море нанесён удар баллистическими ракетами по балкеру Motaro. Кроме того, крылатая ракета выпущена по судну Maersk Kowloon в Аравийском море.
«В знак победы над угнетением палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления йеменские вооруженные силы провели три военные операции», — заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа на телеканале Al Masirah.
Также представитель хуситов указал, что движение продолжает поддерживать военно-морскую блокаду Израиля.
Ранее ИА Регнум сообщало, что авиация США и Великобритании поздним вечером 23 октября нанесла удары по международному аэропорту в подконтрольном хуситам городе Ходейда на западе Йемена.
Йеменские хуситы 22 октября заявили о нанесении первого удара с применением гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля в Тель-Авиве.
После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» предупредили, что обстреляют территорию Израиля и не позволят связанным с еврейским государством судам проходить через воды Красного моря и Баб-аль-Мандебского пролива. С 7 октября 2023 года они атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.