Сана, 13 ноября, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Глава движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Его слова 12 ноября привёл портал Almashhad Alyemeni.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первая атака была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец «Авраам Линкольн» с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны», — заявил Сариа.

По данным портала, операция продлилась восемь часов. Помимо авианосца, хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море.

По словам Сариа, движение продолжит проводить подобные атаки, пока Израиль не прекратит боевые действия в сектора Газа и Ливане.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября движение «Ансар Аллах» заявило об ударах по трём коммерческим судам с применением ракет и беспилотников. Отмечалось, что в южной части Аравийского моря атаковано двумя беспилотниками судно SC Montreal, в Красном море нанесён удар баллистическими ракетами по балкеру Motaro. Кроме того, была выпущена крылатая ракета по судну Maersk Kowloon в Аравийском море.

Йеменские хуситы 22 октября заявили о нанесении первого удара с применением гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля в Тель-Авиве.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» предупредили, что обстреляют территорию Израиля и не позволят связанным с еврейским государством судам проходить через воды Красного моря и Баб-аль-Мандебского пролива. С 7 октября 2023 года они атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.