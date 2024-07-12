Белгород, 12 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Военный, который 12 июня открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области, хотел отомстить сослуживцам, считают следователи.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Эта версия рассматривается как приоритетная, сообщила Lenta.ru. Согласно предварительным выводам следствия, 29-летний контрактник подвергался унижениям со стороны сослуживцев и хотел отомстить им.

Издание сообщает, что военный, открывший стрельбу в воинской части, ранее был судим за грабёж, планировал добровольно участвовать в СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля стало известно о ЧП в одной из воинских частей в Белгородской области: военный открыл стрельбу, а затем сбежал.

По данным СМИ, в воинской части есть раненый и двое погибших. В Грайвороновском районе ввели план «Перехват».