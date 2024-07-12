Белгород, 12 июля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. В пункте военной дислокации в одном из районов Белгородской области произошла стрельба, сообщил 12 июля телеканал RT.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Инцидент произошёл в ночь на 12 июля. Как сообщает канал, силовики разыскивают сбежавшего военного. Объявлен план «Перехват».

По предварительным данным, мужчина сбежал из воинской части из-за бытового конфликта. Ему грозят уголовные дела по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство. Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в начале прошлого года в Москве из воинской части сбежал вооружённый автоматом и гранатами военный.

В конце ноября прошлого года вооружённый автоматом Калашникова 20-летний контрактник самовольно покинул воинскую часть в Калужской области. При себе у него было 120 патронов.