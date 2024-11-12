В Чечне 11 директоров школ уволили по итогам внеплановой аттестации
Грозный, 12 ноября, 2024, 21:44 — ИА Регнум. В Чечне по итогам проведения внеплановой аттестации руководителей общеобразовательных организаций были уволены 11 директоров школ. Об этом 12 ноября заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Он сообщил, что ему представила соответствующий доклад первый замруководителя администрации Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижат Кадырова. Кроме 11 директоров, аттестацию не прошли четыре руководителя районных отделов образования.
«Я поручил взять под особое внимание вопросы касательно назначения руководителей школ и отделов образования, а также создать комиссию, которая будет заниматься решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законодательстве», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что нельзя халатно относится к таким важным вопросам, так как образование — это будущее народа.
Как передавало ИА Регнум, в июне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию призвал обеспечить высокий уровень подготовки школьников во всех школах. Для этого необходимо кратно расширить возможности для переподготовки педагогов, усилить подготовку будущих учителей и привлекать в школы талантливых выпускников вузов.
Путин также в июне подчеркнул, что конкурентоспособность России зависит от уровня образования и умения применять на практике научные достижения. Кроме того, он сообщил об идее объединить Министерство просвещения и Министерство высшего и среднего образования, науки, чтобы образование в стране было бесшовным.