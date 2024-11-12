Грозный, 12 ноября, 2024, 21:44 — ИА Регнум. В Чечне по итогам проведения внеплановой аттестации руководителей общеобразовательных организаций были уволены 11 директоров школ. Об этом 12 ноября заявил глава республики Рамзан Кадыров.

РИА Новости/Саид Царнаев

Он сообщил, что ему представила соответствующий доклад первый замруководителя администрации Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижат Кадырова. Кроме 11 директоров, аттестацию не прошли четыре руководителя районных отделов образования.

«Я поручил взять под особое внимание вопросы касательно назначения руководителей школ и отделов образования, а также создать комиссию, которая будет заниматься решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законодательстве», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава республики подчеркнул, что нельзя халатно относится к таким важным вопросам, так как образование — это будущее народа.

Как передавало ИА Регнум, в июне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию призвал обеспечить высокий уровень подготовки школьников во всех школах. Для этого необходимо кратно расширить возможности для переподготовки педагогов, усилить подготовку будущих учителей и привлекать в школы талантливых выпускников вузов.

Путин также в июне подчеркнул, что конкурентоспособность России зависит от уровня образования и умения применять на практике научные достижения. Кроме того, он сообщил об идее объединить Министерство просвещения и Министерство высшего и среднего образования, науки, чтобы образование в стране было бесшовным.