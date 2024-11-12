Брюссель, 12 ноября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Претензии России по её активам являются законными. Об этом 11 ноября заявила кандидат на пост главы европейской дипломатии и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Virginia Mayo/AP/TASS

«Мы признаём, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы», — приводит её слова агентство Bloomberg.

Каллас добавила, что следует «отказаться от сомнений» относительно изъятия российских активов, сославшись на «законные претензии» Киева на эти средства.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы якобы являются «украинскими деньгами».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ЕС ответ на мошенничество с российскими активами. Намерение спонсировать Киев за счёт данных средств она назвала очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности, разработанной совместно с США.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул он.