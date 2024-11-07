Зеленский назвал замороженные на Западе активы России украинскими деньгами
Киев, 7 ноября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы якобы являются «украинскими деньгами».
В своём Telegram-канале Зеленский написал, что многие западные политики ищут поводы для затягивания решения о передаче этих средств Украине, вместо того, чтобы найти необходимый механизм для такой передачи.
«Откровенно говоря, это украинские деньги», — написал глава киевского режима.
Он также поблагодарил западных политиков, поддерживающих использование замороженных российских средств для оказания военной помощи Киеву.
Как передавало ИА Регнум, в июне лидеры «группы семи» (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов.
В октябре депутаты Европарламента одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро с погашением за счёт доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ЕС ответ на мошенничество с российскими активами. Намерение спонсировать Киев за счёт данных средств она назвала очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности, разработанной совместно с США.
Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул Путин.