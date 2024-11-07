Киев, 7 ноября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы якобы являются «украинскими деньгами».

Сергей Корсун ИА Регнум

В своём Telegram-канале Зеленский написал, что многие западные политики ищут поводы для затягивания решения о передаче этих средств Украине, вместо того, чтобы найти необходимый механизм для такой передачи.

«Откровенно говоря, это украинские деньги», — написал глава киевского режима.

Он также поблагодарил западных политиков, поддерживающих использование замороженных российских средств для оказания военной помощи Киеву.

Как передавало ИА Регнум, в июне лидеры «группы семи» (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов.

В октябре депутаты Европарламента одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро с погашением за счёт доходов от замороженных активов России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ЕС ответ на мошенничество с российскими активами. Намерение спонсировать Киев за счёт данных средств она назвала очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности, разработанной совместно с США.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул Путин.