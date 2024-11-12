Магадан, 12 ноября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Учащихся школы в подтопленном посёлке Снежный под Магаданом перевели на дистанционное обучение. Об этом 12 ноября сообщили представители учебного заведения.

ГУ МЧС России по Магаданской области Посёлок Снежный

«Из-за подтопления посёлка школьников перевели на дистанционный режим работы, сама школа закрыта», — процитировал представителя школы ТАСС.

Учебное заведение открылось в 2021 году, здание практически новое. До этого на протяжении 35 лет в посёлке не было школы.

В Снежном из-за холодов образовалась наледь в одной из проток реки Дукчи и вода выступила на поверхность льда, образовав новое русло. В результате произошло подтопление территорий. В посёлке 12 ноября был введён режим чрезвычайной ситуации.

Как отметил мэр Магадана Юрий Гришан, от здания школы и жилого сектора отводят воду. Кроме того, идут работы на русле Дукчи, и уровень воды постепенно снижается.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинской области в конце октября затопило подвалы некоторых домов в городе Златоусте. Подтопление произошло из-за коммунальной аварии на пищевом комбинате.

Как выяснилось, жилые дома и комбинат по производству супов пользуются общей канализацией. Когда коллекторы забились, во дворах домов и в подвалах появилась красная жидкость с овощами. Жильцам пришлось, несмотря на холод, открывать окна, чтобы выветрился неприятный запах.