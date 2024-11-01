Златоуст, Челябинская область, 1 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области подвалы жилых домов затопило борщом из-за коммунальной аварии на пищевом комбинате. Кадры происшествия 31 октября опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Кадр из видео. Соцсети

По его данным, жители Златоуста ещё 27 октября заметили во дворах своих домов и в подвалах красную жидкость с овощами. В местном «Водоканале» заявили, что причиной происшествия стало то, что жилые дома и фирма по производству супов пользуется общей канализацией, а коллекторы забились.

У ассенизаторов не вышло очистить помещения от борща, так как через 20 минут жидкость появилась вновь. Жильцы жалуются на неприятный запах и вынуждены открывать настежь окна и двери подъездов, чтобы проветрить. По факту произошедшего Следственный комитет проведёт проверку.

Как передавало ИА Регнум 24 июля, в Карабашском округе Челябинской области вводили режим ЧС после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Из-за этого пришлось эвакуировать часть посёлка Рабочий. Утратившим имущество в результате случившегося оказали материальную помощь.