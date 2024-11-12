Курск, 12 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса, выдавливающие из приграничных районов Курской области формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ), отменили стрельбу по бронетехнике противника, так как украинские военные разместили её возле мирных жителей. Об этом 12 ноября сообщил командир расчёта с позывным Шани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие», — процитировало его «РИА Новости».

Шани назвал нацистами украинских военных и отметил, что они постоянно используют мирных жителей в качестве щита. Бойцы ВСУ размещают орудия и технику возле жилых домов. Также они сразу наносят удары, как только видят движение, даже если человек не в военной форме.

«Они стараются поразить тот объект, рядом с которым человек находится. Здесь есть деревня, где ни одного дома почти не осталось», — добавил российский боец.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе указала на то, что действующие в составе украинских войск американские наёмники выложили фотографию миномётного расчёта возле детской площадки в Курской области. Они гордятся тем, что нарушают международное право, подчеркнула дипломат.

Жительница Курской области рассказала, что украинские военные прицельно атакуют мирных граждан беспилотниками. Также бойцы ВСУ наносят удары по автомобилям, которые замечают.