Сухум, 12 ноября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Экстренное заседание Совета безопасности провел президент Абхазии Аслан Бжания в связи с массовыми протестами оппозиции в Сухуме. Об этом 12 ноября сообщает «Апсныпресс».

МИД РФ/РИА Новости Президент Абхазии Аслан Бжания

Президенту Абхазии доложили, что ситуация с протестами усугубилась, демонстранты перекрыли ключевые Гумистинский и Кодорский мосты и заблокировали автодорогу республиканского значения. Акция протеста продолжилась на площади Свободы в Сухуме.

Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия отметил, что во время акций протеста зафиксированы «случаи физического воздействия на сотрудников СГБ». Секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа указал, что блокировка мостов и автотрассы, а также происходящие у здания Службы госбезопасности (СГБ) события «носят уголовный характер».

«Дорога закрыта более трех часов, люди перемещаться не могут. Это вопрос национальной безопасности», — уточнил Лолуа.

К зданию СГБ в Сухуме стянута военная техника.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четыре человека задержаны за противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии, действия напавших на депутата сопровождались «нецензурной бранью». Об этом сообщил генеральный прокурор республики Адгур Агрба. Родственники задержанных и представители оппозиции предприняли попытку проникнуть в здание СГБ в Сухуме.

У здания СГБ собралось несколько десятков людей, они потребовали отпустить задержанных оппозиционеров. На требования силовики не отреагировали, и тогда собравшиеся попытались протаранить ворота здания СГБ на автомобиле.

Отмечается, что оппозиционеры выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, по которому российские компании смогут реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты.

С 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости.