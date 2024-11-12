Москва, 12 ноября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Сбербанку предписание за нарушение законодательства о рекламе. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ранее в службу поступила жалоба гражданина на рекламу автокредита Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. Там утверждалось, что первый взнос выдаётся под 0%, а оформление занимает две минуты. При этом существенная информация об условиях автокредита на баннере отсутствовала.

По мнению ФАС, это привело к искажению содержания рекламы и введению потребителей в заблуждение. Кредитной организации было выдано предписание о необходимости устранения нарушений. В противном случае банку грозит административный штраф.

Как передавало ИА Регнум 2 ноября, ФАС признала рекламу кредитной карты ВТБ ненадлежащей. В рекламе содержались утверждения, что данный кредитный продукт является лучшим, а клиентам полагается бонус за покупки в размере 20 тыс. рублей. При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а условия были прописаны трудным для восприятия шрифтом.