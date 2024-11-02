Москва, 2 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу кредитной карты ВТБ, распространяемую на щитах в Москве, ненадлежащей. Об этом в субботу, 2 ноября, заявили в пресс-службе ведомства.

Ведомости/ТАСС

«Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе», — констатировали в ФАС.

В рекламе содержались утверждения, что данный кредитный продукт является лучшим, а клиентам полагается бонус за покупки в размере 20 тыс. рублей. При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения об условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом, уточнили в ФАС.

«Действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что банку может грозить штраф.

Как сообщало ИА Регнум 27 февраля, ФАС проводила разбирательство в отношении «Сбера» из-за нарушения закона о рекламе. Данные об условиях для получения дохода по вкладу были размещены трудным для восприятия шрифтом.