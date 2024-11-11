Донецк, 12 ноября, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) и выпустили 63 боеприпаса. Об этом 12 ноября сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Девятнадцать фактов вооружённых атак ВФУ (вооружённых формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в Telegram-канале центра.

В СЦКК уточнили, что один обстрел был совершён на донецком направлении, остальные 18 — на горловском.

Всего ВСУ выпустили 63 снаряда, в результате чего пострадали два мирных жителя, а также два жилых домостроения и два объекта инфраструктуры, уточнили в представительстве.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в течение суток пострадали пять мирных жителей Никитовского района Горловки. Пушилин уточнил, что в результате обстрелов ВСУ с использованием реактивной и ствольной артиллерии пострадали четыре мужчины и одна женщина. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По его словам, в течение суток украинские войска совершили 12 обстрелов территории ДНР, выпустив 35 различных боеприпасов.

8 ноября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска нанесли прицельный удар по автомобилю в посёлке Озеряновка. В результате атаки беспилотника погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий.