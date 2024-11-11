Тегеран, 11 ноября, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Россия и Иран завершили первый этап интеграции платёжных систем «Мир» и Shetab. Об этом 11 ноября заявил представитель Центральной банка Ирана Мостафа Гамари Вафа.

Он разместил на своей странице в соцсети X видеозапись, на которой показан процесс снятия наличных с иранской карты платёжной системы «Шетаб» при помощи телефона с технологией NFC с банкомата ВТБ.

«Присоединение платёжной системы Ирана (Shetab) к платёжной системе России («Мир») началось», — написал Гамари Вафа.

По его словам, несмотря на определённые сложности, проект удалось осуществить, хотя полностью работа ещё не завершена. Он добавил, что в объединении были задействованы центробанки двух стран.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзи объявил о подключении российской системы «Мир» к иранской Shetab. Началась операционная фаза проекта, отметил он.

Официальный представитель МИД Иран Насер Канани заявил 8 июля, что страна предлагает объединить платёжные системы всех страх, входящих в БРИКС. Он сообщил, что Тегеран предлагает взять за образец интеграции принцип, по которому объединили «Мир» и Shetab.