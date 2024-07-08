Тегеран, 8 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Иран предлагает объединить платёжные систем всех страх, входящих в БРИКС, заявил 8 июля на пресс-конференции официальный представитель МИД республики Насер Канани.

KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС

Он сообщил, что Тегеран предлагает взять за образец интеграции принцип, по которому объединили российскую систему «Мир» и иранскую Shetab.

«Мы продолжаем вести переговоры, на которых Иран высказал своё предложение российской стороне по распространению этого механизма на страны, входящие в БРИКС», — сказал Канани.

Представитель МИД подчеркнул, что российская сторона положительно оценила инициативу интеграции платёжных систем стран БРИКС. Это позволит облегчить торговлю между участниками объединения, добавил Канани.

Как передавало ИА Регнум, глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзи 6 июля объявил о подключении системы «Мир» к Shetab. Началась операционная фаза проекта, отметил он.

Газета The Economic Times 7 июля сообщила, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на предстоящей встрече в Москве буду обсуждать возможные механизмы быстрого перевода денег между странами. Якобы лидеры государств планируют обсудить использование в России карт индийской платёжной системы RuPay, а в Индии — карт системы «Мир». Издание также отметило, что уже 60% расчётов между этими странами проводят в национальных валютах.