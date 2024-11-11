Москва, 11 ноября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 по достоинству оценят на авиасалоне в Чжухае в Китае. Об этом 11 ноября заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Алексей Куденко/РИА Новости

«На днях в Китае состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Уверен, что истребитель по достоинству оценят и зарубежные коллеги», — процитировала его пресс-служба корпорации.

Чемезов подчеркнул, что Су-57 остаётся единственным истребителем пятого поколения, подтвердившим свои характеристики во всех вариантах боевого применения. У самолёта высокая степень живучести, малая заметность и современный бортовой комплекс обороны. Работа над улучшением его характеристик продолжается.

Глава корпорации также сообщил, что Объединённая авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») передала воздушно-космическим силам России очередную партию Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолёты уже прибыли на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в Китай отправился секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он входе визита в том числе посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, где впервые представят экспортный вариант Су-57.

В октябре 2023 года американский журнал Military Watch отметил, что Су-57 кратно превосходит зарубежные модели по огневой мощи. На нём установлены ракеты класса «воздух — воздух», дальность которых намного превышает показатели других истребителей. Кроме того, самолёт способен нести и крылатые ракеты. Он может наносить удары на дистанции вдвое больше, чем у американских и китайских аналогов.