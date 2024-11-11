Киев, 11 ноября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В Киеве не желают обсуждать ничем не подтверждённые сообщения американских СМИ о якобы существующих планах урегулирования конфликта на Украине, поскольку официальная позиция избранного президента США Дональда Трампа пока её не прояснена. Об этом 11 ноябре в эфире украинского национального телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

AP/ ТАСС

«Сейчас обсуждать это особого смысла нет. Мы видим утечки в прессе со ссылками на людей в окружении избранного президента. Они дают интервью, потом эти интервью опровергают. Много медиашума», — объяснил он.

Лещенко отметил, что у Трампа сформировано своё видение ситуации — претворять его в жизнь он его будет после инаугурации, которая должна состояться 20 января.

Как передавало ИА Регнум, в то же время, по сообщению агентства Reuters, Киев рассчитывает на скорое урегулирование конфликта с Россией в связи с победой Трампа на президентских выборах в США. Как утверждается, украинские чиновники полагают, что возвращение Трампа в Белый дом заставляет Киев сосредоточиться на возможном завершении боевых действий.

7 ноября издание The Wall Street Journal сообщило, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине, который предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Украины к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.

Газета The Washington Post 10 ноября сообщила о телефонном разговоре между Трампом и президентом России Владимиром Путиным и о том, что американский лидер якобы рекомендовал российскому коллеге «не обострять конфликт» на Украине и заявил о заинтересованности в скорейшем завершении боевых действий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже опроверг эти заявления.