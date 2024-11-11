Вашингтон, 11 ноября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Киев рассчитывает на скорое завершение конфликта с Россией в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Об этом в понедельник, 11 ноября, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Возвращение Трампа в Белый дом заставляет Киев сосредоточиться на возможном завершении боевых действий. Эта зима — критический момент <…>. Я надеюсь, что <боевые действия> подходят к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — указал чиновник.

Также украинские политики ждут, кого Трамп выберет на главные должности в сфере обороны, чтобы понять, как будет формироваться политика американской стороны по Украине, и намерены занять наиболее выгодную позицию для возможных переговоров.

Киевский чиновник заявил, что после победы Трампа вступление Украины в НАТО станет менее вероятным, и отметил существование рисков сокращения помощи.

«Я надеюсь, что администрация [президента США] Джо Байдена попытается избежать этого риска, ускорив помощь», — сказал чиновник.

Как передавало ранее ИА Регнум, по информации украинского издания «Страна. ua», решение Трампа не включать экс-госсекретаря Майка Помпео в свою вторую администрацию нарушило планы киевского режима использовать того в качестве лоббиста своих интересов. Украинская сторона рассчитывала на то, что Помпео окажется одной из ключевых фигур в будущей администрации избранного президента и будет лоббировать интересы украинской стороны и противостоять попыткам политика-республиканца изменить курс Вашингтона по конфликту на Украине.

Агентство Assosiated Press сообщало, что Трамп планирует организовать переговоры России и Украины уже в первую неделю своего президентского срока, так как намерен как можно скорее содействовать завершению конфликта. 10 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа республиканца на выборах приблизила урегулирование ситуации на Украине не на шаг, а сразу на семь миль.

9 ноября, обозреватель информагентства Bloomberg Кортни Макбрайд написала, что Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов, связанных с Украиной и Израилем. Особенно явно это ощущается в отношении кризиса на Украине, сказано в материале. Израилю победа Трампа, скорее всего, будет выгодна, так как Трамп может предоставить ему большую свободу действий.