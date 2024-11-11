Сумы, Украина, 11 ноября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Численность Вооружённых сил Украины (ВСУ), сконцентрированных киевским режимом в Сумской области, больше, чем в самых горячих точках в Донбассе. Об этом 11 ноября сообщила испанская газета El Pais, ссылаясь на данные от военнослужащих ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Артиллерийский огонь, полёты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет, если сравнить со слабыми позициями Украины в наиболее горячих точках Донбасса», — говорится в материале.

По информации издания, Киев направил в этот регион лучшие украинские подразделения. При этом бойцы ВСУ, находящиеся в Сумской области, пожаловались журналистам на нехватку оружия и транспорта.

Газета отметила, что вместе с тем украинские войска, находящиеся в Донбассе, продолжают отступать под натиском российских войск.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 4 ноября заявил, что Курская область будет зачищена от формирований противника. После освобождения региона там будет очень востребована помощь волонтёров.

Военкор Марат Хайруллин 8 ноября сообщил, что российские войска сформировали в Курской области несколько котлов для подразделений ВСУ, в которые в том числе попало много иностранных наёмников. По его информации украинское командование не сможет обеспечить вывод войск оттуда.

По данным на 11 ноября, потери ВСУ в Курской области за последние сутки превысили 300 военных. Всего после вторжения в приграничные районы региона украинские войска потеряли там более 31 тыс. бойцов.