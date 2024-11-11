Москва, 11 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Никаких планов по организации контактов между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет. Об этом 11 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хочу вас переадресовать к словам президента, сказанным на «Валдае». Пока каких-то конкретных планов нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера также назвал ложной информацию о якобы телефонном звонке Трампа Путину недельной давности. О том, что такой звонок имел место, ранее написала газета The Washington Post. По её данным, американский политик советовал не обострять конфликт на Украине и якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с целью обсуждения скорейшего разрешения вооружённого противостояния.

7 ноября Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент РФ заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, отметил он.

На следующий день Песков подтвердил готовность российского лидера к телефонному разговору с новым главой США. Он не исключил возможность телефонного звонка, инициатором которого станет сам Путин. Однако пока нет понимания, когда и по каким вопросам может состояться беседа глав двух государств, подчеркнул спикер Кремля.