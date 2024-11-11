Нальчик, 11 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на складе в Нальчике, огонь охватил 500 кв. м. Об этом 11 ноября сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

ГУ МЧС России по КБР

«В 13:30 мск в понедельник поступило сообщение о том, что по ул. Калининградская произошёл пожар. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит одноэтажное складское здание на площади 500 квадратов», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, угроза распространения пожара на соседние объекты отсутствует.

В ведомстве добавили, что на месте работают 40 человек и восемь единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября склад загорелся в селе Ям Домодедовского района Московской области. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. м. К тушению привлекали 23 специалиста и пять единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

4 ноября на шоссе Энтузиастов в Москве ликвидировали возгорание в цеху по производству масел. Площадь пожара составила 150 кв. м. Людей в помещении не было. В МЧС уточнили, что горело оборудование и личные вещи в двухэтажном производственно-складском здании.