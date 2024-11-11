Кызыл, 11 ноября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Строительный кран упал на стройплощадке многоквартирного дома в Кызыле, сообщил 11 ноября Telegram-канал «112».

МЧС

Инцидент произошёл на улице Ангарский бульвар. Крановщик оказался зажат в кабине, откуда его извлекли сотрудники МЧС. На опубликованных кадрах видно, как носилки с пострадавшим помещают в машину скорой помощи.

Отмечается также, что находившиеся на стройплощадке рабочие не пострадали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928678" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подъёмный кран с мужчиной в кабине упал на стройплощадке в Кызыле

Прокурор Тывы Сергей Дябкин поручил провести проверку в связи со случившимся. Как отметили в прокуратуре региона, в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства ЧП. Ведомство даст оценку соблюдению федерального законодательства, в том числе в сфере охраны труда.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля башенный кран упал на стройплощадке в Санкт-Петербурге. Это произошло в Невском районе во время сильной грозы с сильным ветром.

В Москве в конце октября рухнул башенный кран, внутри которого находился машинист. Мужчина получил серьёзные травмы. Пострадавшего госпитализировали.