Санкт-Петербург, 1 июля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Башенный кран упал на стройплощадке в Невском районе Санкт-Петербурга во время сильной грозы, сообщила 1 июля прокуратура Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«На территории строительной площадки в Невском районе Санкт-Петербурга во время неблагоприятных погодных условий произошло падение башенного крана. Причины и обстоятельства устанавливаются», — сказано в сообщении.

Вопрос о принятии соответствующих мер будет решаться по результатам данной проверки. О пострадавших не сообщается.

На кадрах, опубликованных в канале «Питер Live», виден момент его падения, а также как поваленная конструкция лежим на земле.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 июля призвал жителей минимизировать перемещения по городу из-за непогоды. МЧС предупреждало о ливнях, грозах и усилении ветра до 27 метров секунду.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня башенный кран упал в Улан-Удэ, погиб рабочий. По данным следствия, причиной падения башенного крана стало отсутствие противооткатных упоров и противоугонных устройств. При этом, по предварительным данным, погибший уволился из строительной организации, но пришёл на стройку, поскольку знакомый попросил подменить его из-за плохого самочувствия.