Москва, 21 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Башенный кран с находившимся в кабине машинистом упал на севере Москвы, сообщает 21 октября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Кран рухнул на строительной площадке на Ангарской улице. Машинист остался жив, но получил серьёзные травмы.

На опубликованных кадрах виден искорёженный кран и рабочие, которые бросились к рухнувшей кабине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на Остафьевском шоссе в столичном районе Щербинка двое рабочих упали с башенного крана. Один из них в результате падения с высоты 35 метров погиб, второго госпитализировали.

В Воронеже 12 августа при падении подъёмной площадки башенного крана погибли двое рабочих, один получил тяжёлые травмы. Пострадавшего эвакуировали с высоты прибывшие на место спасатели.