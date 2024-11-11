Санкт-Петербург, 11 ноября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница во время празднования своего дня рождения сорвалась с крыши заброшенного завода и разбилась насмерть. Об этом 11 ноября сообщило издание 78.ru.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга

По данным издания, в воскресенье вечером девушка выпивала в компании друзей на крыше бывшего завода «Красный треугольник» на Обводном канале.

«Известно, что в этот день ей исполнилось 16 лет. По всей видимости, «тусовку» устроили именно по этому поводу. В какой-то момент именинница оступилась и упала с крыши. Школьница скончалась на месте», — сказано в сообщении.

Как сообщил собеседник, ученица девятого класса жила в благополучной семье и обычно не употребляла спиртное.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября две школьницы выпали с балкона 24-го этажа дома на улице Тельмана в Ростове-на-Дону. Предположительно, они забрались туда, чтобы сделать красивые фотографии. Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть подростков. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

24 января во время отдыха в Хургаде житель Екатеринбурга выпал с балкона отеля и впал в кому. В момент происшествия семья мужчины находилась в номере, а он вышел на балкон подышать. Как рассказала дочь потерпевшего, близкие не видели, но услышали, как он упал. Номер отеля находился на втором этаже. Родственники заявляют, что в момент происшествия мужчина был трезв.