Ростов-на-Дону, 20 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. После падения двух школьниц с 24-го этажа в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело. Об этом 20 октября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Девочки выпали с балкона 24-го этажа дома на улице Тельмана в Ростове-на-Дону 19 октября. Предположительно, они забрались туда, чтобы сделать красивые фотографии. Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть подростков.

«Возбуждено уголовное дело», — рассказал собеседник канала.

Как передавало ИА Регнум, в феврале жительница Екатеринбурга выпала с 20-го этажа жилого дома и выжила.

24 января во время отдыха в Хургаде житель Екатеринбурга выпал с балкона отеля и впал в кому. В момент происшествия семья мужчины находилась в номере, а он вышел на балкон подышать. Как рассказала дочь потерпевшего, близкие не видели, но услышали, как он упал. Номер отеля находился на втором этаже. Родственники заявляют, что в момент происшествия мужчина был трезв.

15 декабря в Ленинградской области 11-летняя школьница упала с общего балкона многоэтажного жилого дома и выжила. Инцидент произошёл на Пражской улице. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.