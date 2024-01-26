Екатеринбург, 26 января, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Во время отдыха в Хургаде житель Екатеринбурга выпал с балкона отеля и впал в кому. Об этом 26 января сообщил портал E1.RU.

Ahmed Gomaa/Global Look Press

В Египет 61-летнйи Иван Ширяев прилетел с женой и внуками. Трагедия произошла 24 января, всего через три дня после прибытия на отдых.

В момент происшествия семья находилась в номере, а мужчина вышел на балкон подышать. Как рассказала дочь потерпевшего, близкие не видели, но услышали, как он упал.

«У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги. Он сразу отключился и находится без сознания», ― добавила она.

При этом женщина также сообщила, что её отца долго не хотели лечить по страховке, однако в конечном итоге всё по ней оформили. При этом сначала у туристов просили 1,5 тыс. долларов.

По её словам, на балконе номера на втором этаже, где остановились туристы, были слишком низкие перила. По всей видимости, мужчина облокотился на них и перевернулся. Родные подтвердили, что в момент происшествия глава семейства был трезв.

Номер отеля находился на втором этаже. Родственники заявляют, что в момент происшествия мужчина был трезв.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря в Челябинске 35-летний мужчина-альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с балкона 24-го этажа. Мужчина собирался поздравить детей с праздником. По предварительной версии следствия, погибший мог перепутать верёвки, в результате чего упал с высоты более 60 м на крышу пристройки. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Ленинградской области девочка упала с балкона на 13-м этаже в городе Кудрове. Ребёнок выжил, в тяжёлом состоянии находится в больнице с переломом правой и левой бедренных костей.

В сентябре на отдыхе в Краснодарском крае скончалась семилетняя девочка из Екатеринбурга. После купания в Чёрном море она заболела. Врачи диагностировали у неё ротавирус. Ребёнок длительное время находился в коме с отеками мозга и лёгких. Девочку собирались перевезти в Москву, однако её состояние резко ухудшилось и ребёнка пришлось перевести в местное реанимационное отделение. Спасти девочку медикам не удалось.

Турист из России 30 мая выпал с балкона отеля на Пхукете и разбился. Погибшим оказался 43-летний уроженец Москвы. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили его тело под балконом одного из отелей. Никаких подозрительных травм не зафиксировали, как и других признаков насильственной смерти. Супруга погибшего пояснила, что они долгое время ссорились из-за употребления мужчиной алкоголя.