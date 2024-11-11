Киев, 11 ноября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Ограниченность технологических возможностей Украины не позволит киевскому режиму создать ядерное оружие, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Это миф. Создать ядерное оружие — это несколько лет плодотворной работы на технологиях, которых у Украины нет. То, что у них есть ядерные электростанции, это не значит, что они могут сделать себе там обогащённый уран или плутоний оружейный», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Прозорова, в украинском обществе, в том числе в СМИ, наблюдается необоснованная вера в создание ядерного оружия, якобы способного склонить российскую сторону к переговорам на условиях, которые Киев сочтёт для себя победой в конфликте.

Он также подчеркнул, что технологические возможности Украины позволят в лучшем случае создать так называемую грязную бомбу, способную вызвать масштабное радиоактивное загрязнение

Как передавало ИА Регнум, в середине октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обладание ядерным оружием может стать альтернативой вступлению Украины в НАТО. При этом он заверил, что у Киева нет планов по созданию ядерного оружия. До этого президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, киевский режим не располагает средствами и необходимой технической документацией для создания полноценного ядерного оружия, но теоретически может создать грязную бомбу. В связи с этим он призвал западных союзников Украины, если они называют себя таковыми, пресечь возможные попытки создания Киевом радиологического оружия массового поражения.

5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев располагает возможностями по созданию так называемой грязной бомбы и способен её применить в ходе конфликта с РФ. Он подчеркнул, что такая провокация будет направлена на дискредитацию российской власти, распространение паники, дестабилизацию обстановки и противодействие задачам специальной военной операции.