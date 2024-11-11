Бывший подполковник СБУ оценил возможности Киева создать ядерное оружие
Киев, 11 ноября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Ограниченность технологических возможностей Украины не позволит киевскому режиму создать ядерное оружие, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
«Это миф. Создать ядерное оружие — это несколько лет плодотворной работы на технологиях, которых у Украины нет. То, что у них есть ядерные электростанции, это не значит, что они могут сделать себе там обогащённый уран или плутоний оружейный», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
По словам Прозорова, в украинском обществе, в том числе в СМИ, наблюдается необоснованная вера в создание ядерного оружия, якобы способного склонить российскую сторону к переговорам на условиях, которые Киев сочтёт для себя победой в конфликте.
Он также подчеркнул, что технологические возможности Украины позволят в лучшем случае создать так называемую грязную бомбу, способную вызвать масштабное радиоактивное загрязнение
Как передавало ИА Регнум, в середине октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обладание ядерным оружием может стать альтернативой вступлению Украины в НАТО. При этом он заверил, что у Киева нет планов по созданию ядерного оружия. До этого президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия
По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, киевский режим не располагает средствами и необходимой технической документацией для создания полноценного ядерного оружия, но теоретически может создать грязную бомбу. В связи с этим он призвал западных союзников Украины, если они называют себя таковыми, пресечь возможные попытки создания Киевом радиологического оружия массового поражения.
5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев располагает возможностями по созданию так называемой грязной бомбы и способен её применить в ходе конфликта с РФ. Он подчеркнул, что такая провокация будет направлена на дискредитацию российской власти, распространение паники, дестабилизацию обстановки и противодействие задачам специальной военной операции.