Москва, 21 октября, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Киевский режим не располагает средствами и необходимой технической документацией для создания полноценного ядерного оружия, но теоретически может создать так называемую «грязную бомбу». Такое мнение 20 октября в беседе с «Известиями» выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

State Chancellery of Latvia Николай Азаров

«После договорённостей, которые были достигнуты о выводе ядерного оружия с территории Украины, были демонтированы все ядерные пусковые установки и все носители… Документацией мы никогда не обладали», — заявил Азаров, назвав все разговоры о создании Киевом ядерного оружия пустыми.

Он также отметил, что в Киеве и Харькове расположены два реактора, которые находятся в нерабочем состоянии и не функционируют.

При этом он допустил, что при использовании радиоактивных отходов от работы атомных станций киевский режим в теории может создать «грязную бомбу», способную вызвать масштабное радиоактивное загрязнение. В связи с этим он призвал западных союзников Украины, если они называют себя таковыми, пресечь возможные попытки создания Киевом радиологического оружия массового поражения.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обладание ядерным оружием может стать альтернативой вступлению Украины в НАТО. При этом он заверил, что у Киева нет планов по созданию ядерного оружия.

18 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ государств — членов БРИКС заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Первый заместитель председателя комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов отмечал, что Украина не сможет самостоятельно создать ядерное оружие даже за несколько нет. При этом он не исключил возможность создания «грязной бомбы».