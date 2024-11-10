Запорожье, Запорожская область, 11 ноября, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск в подконтрольном киевскому режиму Запорожье, заявил 10 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«У взрывов несколько причин — удары ФАБами по военной инфраструктуре бандеровцев, работа ПВО ВСУ по нашим дронам-разведчикам, а также на подлёте к местам цветения наших «Гераней», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 23:40 мск воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

На данный момент Министерство обороны России об ударах по объектам на территории Украины и подконтрольного киевского режиму Запорожья. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, используемым в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Минобороны сообщило, что военные группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранным наёмникам в Харьковской области.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России поразили военные аэродромы, места хранения беспилотников ВСУ и объекты энергетики, используемые для работы предприятий ВПК Украины.