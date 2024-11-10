Москва, 10 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Российские бойцы группировки войск «Север» нанесли удар по Вооружённым силам Украины и иностранным наёмникам в Харьковской области, сообщили 10 ноября в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По данным оборонного ведомства, удар был нанесён по формированиям 22-й механизированной бригады противника.

Бойцы ВС России уничтожили 50 военных ВСУ и иностранных наёмников в районе населённых пунктов Бочково, Борщевая, Малые Проходы и Казачья Лопань Харьковской области. Кроме того, бойцы ВС России уничтожили два автомобиля и три гаубицы Д-30.

10 ноября стало известно, что военные группировки российских войск «Запад» захватили в зоне спецоперации 27 опорных пунктов ВСУ.

Также российским бойцам удалось уничтожить пять станций спутниковой связи Starlink, 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и другую технику противника.