Российские военные нанесли поражение иностранным наёмникам под Харьковом
Бойцы «Севера» нанесли удар по ВСУ и иностранным наёмникам под Харьковом
Москва, 10 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Российские бойцы группировки войск «Север» нанесли удар по Вооружённым силам Украины и иностранным наёмникам в Харьковской области, сообщили 10 ноября в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, удар был нанесён по формированиям 22-й механизированной бригады противника.
Бойцы ВС России уничтожили 50 военных ВСУ и иностранных наёмников в районе населённых пунктов Бочково, Борщевая, Малые Проходы и Казачья Лопань Харьковской области. Кроме того, бойцы ВС России уничтожили два автомобиля и три гаубицы Д-30.
10 ноября стало известно, что военные группировки российских войск «Запад» захватили в зоне спецоперации 27 опорных пунктов ВСУ.
Также российским бойцам удалось уничтожить пять станций спутниковой связи Starlink, 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и другую технику противника.