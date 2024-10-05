Бухарест, 5 октября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. В Румынии в районе дельты Днепра вблизи границы с Украиной обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом 4 октября сообщило министерство обороны Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

«Пограничная полиция проинформировала министерство национальной обороны об обнаружении фрагментов дрона», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По информации румынского минобороны, обломки беспилотника обнаружили в пятницу утром в районе канала Литкова в километре от слияния с рукавом Сфынту-Георге в дельте Днепра. Указанный район находится в незаселённой зоне, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Утверждается, что обнаруженные фрагменты якобы являются обломками беспилотника российского происхождения. Ведомство заявило о проведении расследования.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября минобороны Румынии сообщало, что радиолокационные системы наблюдения зафиксировали нарушение беспилотником воздушного пространства страны. Согласно заявлению ведомства, БПЛА пробыл в приграничной зоне с Украиной около трёх минут. В ходе поисковых мероприятий каких-либо доказательств сообщения об инциденте выявлено не было.

8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на территорию республики якобы упал российский БПЛА. На фоне сообщений о произошедшем временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина вызвали в МИД Латвии. Конкретных подтверждений или доказательств того, что речь идёт именно российским беспилотнике, предоставлено не было.