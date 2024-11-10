Киев, 10 ноября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. С сайта Верховной рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны, сообщил 10 ноября депутат украинского парламента Александр Дубинский.

Законопроект был внесён главой киевского режима Владимиром Зеленским в день начала специальной военной операции России, напомнил Дубинский в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что дал поручение направить спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку соответствующий запрос.

«Куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24.02.2022 об объявлении на Украине состояния войны, внесённый не менее (чем Стефанчук. — Прим. ред.) патриотичным президентом Зеленским 24.02.2022 г.», — отметил Дубинский.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дубинский отмечал, что Зеленский, продлив 5 ноября, в день выборов в США, военное положение на Украине ещё на 90 дней, тем самым подставил избранного президента США Дональда Трампа, обещавшего разрешить конфликт за сутки.

После победы Трампа на выборах президента США в офисе Зеленского началась спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами, заявил ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В Киеве осознают, что Трамп захочет вскоре провести ревизию военных поставок на Украину, отметил Рогов.