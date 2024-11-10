Киев, 10 ноября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 ноября, в день выборов в США, продлил военное положение в стране на 90 дней, тем самым подставив избранного президента США Дональда Трампа, обещавшего разрешить конфликт за сутки. Об этом 9 ноября заявил арестованный по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

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«Зеленский Трампа уже кинул… А как ты попробуешь (урегулировать конфликт. — Прим. ред.), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал «не хочу и не буду», — написал депутат в Telegram-канале.

Также Дубинский указал на невозможность хороших отношений между Трампом и Зеленским по причине неадекватности и недоговороспособности украинских властей.

По его словам, за годы правления Зеленский «кинул» президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, канцлера ФРГ Олафа Шольца. А Трампа вообще «кинули» дважды. Находящийся в СИЗО депутат предположил, что главу киевского режима и его команду «потерпят» до января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский подписал два законопроекта, согласно которым на Украине продлевается военное положение и всеобщая мобилизация. Эти меры будут действовать ещё 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Это продление стало 12-м с начала проведения российской спецоперации.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 9 ноября заявил о начале подготовки встречи Зеленского и Трампа. В последний раз глава киевского режима виделся с Трампом на этапе предвыборной кампании в США 27 сентября. Их встреча длилась порядка 40 минут, после чего Трамп сообщил, что «многое узнал», но не поменял своих взглядов. Зеленский, в свою очередь, пригласил республиканца посетить Украину с визитом.