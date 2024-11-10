Кнайсль назвала цели атаки беспилотников ВСУ на Москву
Кнайсль: атака беспилотников ВСУ была направлена на жилые районы в Москве
Москва, 10 ноября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые атаковали Москву 10 ноября, были нацелены на жилые районы, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Сегодняшняя атака дронов на Москву была самой ожесточённой с 24 февраля 2022 года. Все сегодняшние атаки дронов на территории России были направлены на жилые районы», — написала она в своём Telegram-канале.
Минобороны РФ ранее сообщило, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы утром 10 ноября отразили массированный удар ВСУ с использованием 84 дронов по объектам гражданской инфраструктуры РФ.
Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в подмосковном районе Раменское из-за падения украинских беспилотников, летевших в Москву, произошло возгорание четырёх домов, пострадали пять человек.
Ранее пресс-служба оборонного ведомства информировала, что ВС РФ утром 10 ноября отразили атаку 70 украинских беспилотников на шесть регионов России. Над территорией Московской области было перехвачено и уничтожено 34 дрона, над Брянской областью — 14, над Орловской и Калужской областями — по семь, над Курской областью — шесть, над Тульской — два.