Москва, 10 ноября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые атаковали Москву 10 ноября, были нацелены на жилые районы, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодняшняя атака дронов на Москву была самой ожесточённой с 24 февраля 2022 года. Все сегодняшние атаки дронов на территории России были направлены на жилые районы», — написала она в своём Telegram-канале.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы утром 10 ноября отразили массированный удар ВСУ с использованием 84 дронов по объектам гражданской инфраструктуры РФ.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в подмосковном районе Раменское из-за падения украинских беспилотников, летевших в Москву, произошло возгорание четырёх домов, пострадали пять человек.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства информировала, что ВС РФ утром 10 ноября отразили атаку 70 украинских беспилотников на шесть регионов России. Над территорией Московской области было перехвачено и уничтожено 34 дрона, над Брянской областью — 14, над Орловской и Калужской областями — по семь, над Курской областью — шесть, над Тульской — два.