Дамаск, 10 ноября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по кварталу Сейида Зейнаб на юге Дамаска, сообщает 10 ноября сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на сотрудников местной больницы.

По данным журналистам, атаке подверглось жилое здание. Официальное информационное агентство Сирии SANA уточняет, что власти республики начали расследование в связи с указанным ударом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября боевая авиация Израиля уже наносила авиаудар по кварталу Сейида Зейнаб. В этом пригороде Дамаска проживают преимущественно шииты. Кроме того, в указанном квартале находятся шиитские святыни, что делает его популярным для посещения местом среди паломников из Ирана.

В ночь с 8 на 9 ноября военно-воздушные силы ЦАХАЛ атаковали объекты к юго-востоку от города Алеппо в Сирии. В результате атаки пострадали несколько сирийских военных. По данным телеканала Al Hadath, удар наносился по промзоне Эс-Сафира. Журналисты отметили, что там располагаются военные предприятия и склады оборонного назначения.