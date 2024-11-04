Дамаск, 4 ноября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Боевая авиация Израиля, согласно предварительным данным, нанесла удар по кварталу Сейида Зейнаб на юге Дамаска. Об этом сообщило 4 ноября сирийское государственное агентство новостей SANA.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, в окрестностях Дамаска был слышен взрыв. Другие подробности пока не приводятся.

В Сейида Зейнаб проживают преимущественно шииты. Кроме того, в указанном районе находятся шиитские святыни, что делает его популярным для посещения местом среди паломников из Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 октября израильская авиация атаковала здание в центре Дамаска. Цель находилась на расстоянии менее 1 км от посольства Ирана в Сирии. Также поступила информация о погибших и раненых в результате удара. В ночь с 9 на 10 октября стало известно, что израильские самолёты нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в сирийской провинции Хомс.

5 октября посол Дамаска в России Башар Джаафари обвинил США в том, что Вашингтон напрямую участвует в агрессии Израиля против Сирии, Ливана и сектора Газа. Дипломат также добавил, что Тель-Авив при поддержке американской стороны пересёк все красные линии, что привело к обострению ситуации в регионе.