Донецк, 11 ноября, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Вблизи города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) силовики обнаружили несколько схронов с иностранным вооружением. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

ФСБ России

Тайники подготовили бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении. Они намеревались их использовать в диверсионно-террористических целях.

Всего в схроне обнаружили два ручных и три станковых гранатомёта, 128 выстрелов ВОГ, 900 патронов к стрелковому оружию и пять крупнокалиберных пулемётов. Всё это вооружение образца НАТО.

Кроме того, из тайника изъяли 14 ручных противотанковых гранатомётов и 100 выстрелов к ним, 45 противопехотных мин, а также гранаты, стрелковое оружие и 15 тыс. патронов к нему.

«Изъятые вооружение и боеприпасы будут использованы российской армией в дальнейшем наступлении на кураховском оперативно-тактическом направлении», ― сообщили в пресс-службе УФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября сотрудники Росгвардии изъяли в ДНР крупный арсенал ВСУ. Его обнаружили на территории заброшенного предприятия. В тайнике хранились ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы и взрывчатка. Найденные вооружения передали следственно-оперативной группе.

В тот же день сотрудники ФСБ РФ обнаружили в Мариуполе принадлежащий украинским диверсантам тайник с оружием. Из него изъяли 28 выстрелов осколочного гранатомёта, 16 выстрелов к ручным гранатомётам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.