Донецк, 8 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии изъяли в ДНР крупный арсенал Вооружённых сил Украины (ВСУ) с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасами и взрывчаткой, сообщила пресс-служба ведомства 8 ноября.

Росгвардия

«На территории заброшенного предприятия найдено три ракеты к системам ПВО, несколько единиц ПТУР и ПЗРК «Игла», гранатомёт с выстрелами, свыше 400 мин и снарядов, более 7 тыс. патронов и 22,5 кг взрывчатки», — сказано в сообщении Росгвардии в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что найденные вооружения были переданы следственно-оперативной группе.

8 ноября ИА Регнум передавало, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обнаружили принадлежащий украинским диверсантам тайник с оружием. Сотрудниками спецслужбы было изъято 28 выстрелов осколочного гранатомёта, 16 выстрелов к ручным гранатомётам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.

27 сентября стало известно, что российские силовики обнаружили на окраине одного из населённых пунктов в ЛНР два крупных схрона с огнестрельным оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских войск. Тайники были в строениях, расположенных вдали от жилых районов.