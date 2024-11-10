Вашингтон, 10 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Стоимость биткоина превысила $80 тысяч, что является историческим максимумом для указанной криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно информации площадки, стоимость биткоина доходила до такого значения примерно в 14:59 мск. При этом за день криптовалюта выросла на 4,6%. Через некоторое время курс биткоина по отношению к доллару снизился приблизительно до $79,5 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября стоимость биткоина впервые возросла до $76 тысяч. 4 ноября, за день до президентских выборов в США, экс-глава Белого дома Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками предложил выплатить $35 трлн в криптовалюте для погашения государственного долга Соединённых Штатов.

В конце июля политик заявлял, что хотел бы превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он выразил мнение, что Соединённые Штаты должны заняться производством биткоина, если эта цифровая валюта станет определяющей в судьбе мира. Кроме того, он также объявил о желании создать «стратегический резерв» биткоина в случае, если его изберут президентом.