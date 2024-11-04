Вашингтон, 4 ноября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил выплатить $35 трлн в криптовалюте, чтобы погасить государственный долг страны. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками 4 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Может быть, мы выплатим $35 трлн в криптовалюте… И у нас не будет долга!» — сказал политик.

Бывший глава государства отметил, что ему нравится такая идея.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля 2024 года Трамп заявил, что планирует превратить США в «криптостолицу планеты» и «биткоин-сверхдержаву». Он подчеркнул, что биткоин должны производить в США, если эта валюта начнёт определять будущее мира. Политик также проинформировал о планах создать «стратегический резерв» криптовалюты в случае, если он изберётся на второй президентский срок.

18 сентября Трамп перед своим митингом посетил криптобар PubKey в Нью-Йорке, где угостил посетителей бургерами и расплатился биткоинами. Он потратил $998,70 на несколько десятков бургеров. Политик использовал для оплаты приложение Strike.

В 2019 году, когда Трамп был президентом США, он критиковал криптовалюты. Политик заявлял, что не считает их деньгами. Республиканец также утверждал, что биткоин ненадёжен и может способствовать преступной деятельности.