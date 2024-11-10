Харьков, Украина, 10 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России уничтожили несколько терминалов спутниковой связи Starlink на купянском направлении, оставив украинские подразделения без связи под Харьковом, сообщает Telegram-канал Shot.

Christoph Soeder/Global Look Press

«В ночь на субботу наши военные при помощи беспилотников накрыли сразу четыре терминала в районе населённого пункта Кучеровка», — сказано в публикации.

Также уточняется, что в результате атаки сразу несколько украинских подразделений в радиусе около двух км от населённого пункта остались без связи.

10 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы группировки войск «Север» нанесли удар по Вооружённым силам Украины и иностранным наёмникам в Харьковской области. Бойцы ВС России уничтожили 50 военных ВСУ и иностранных наёмников в районе населённых пунктов Бочково, Борщевая, Малые Проходы и Казачья Лопань.

9 ноября полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские подразделения разделили купянское направление на две части, положение для бойцов ВСУ на указанном участке остаётся тяжёлым.

В этот же день глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на купянском направлении. Возможные пути отступления подразделений ВСУ контролируют российская авиация и артиллерия, отметил Ганчев.

Ранее ИА Регнум передавало, что американский миллиардерИлон Маскза счёт отключения спутникового интернета Starlink над Крымом позволил ВС РФ предотвратить как минимум одну атаку ВСУ на регион.