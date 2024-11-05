Цюрих, Швейцария, 5 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск за счёт отключения спутникового интернета Starlink над Крымом позволил ВС РФ предотвратить как минимум одну атаку ВСУ на регион, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Именно Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. В начале украинского конфликта он отправил тысячи терминалов Starlink ВСУ. Starlink стал незаменимым для украинской военной связи. Согласно веб-сайту SpaceX, сервис не работает в Крыму, в Луганской и Донецкой областях. Осенью 2022 года Маск лично принял решение, что интернет-сеть над Крымом не будет активироваться для ВСУ, тем самым предотвратив как минимум одну украинскую операцию в этом районе», — отмечено в публикации.

В материале также указано, что спустя два года после начала СВО Маск стал выступать резко против американской поддержки украинской стороны. Авторы статьи также считают, что Маск сможет отключить весь спутниковый интернет ВСУ, если этого пожелает экс-президент Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные столкнулись с большими потерями и трудностями со связью в ходе боевых действий в Курской области. В ВСУ пожаловались телеканалу CNN на проблемы со связью, указывая на помехи для GPS и неработающий Starlink в ряде районов.

В сентябре Маск напомнил, по какой причине не включил свою сеть над Крымом. По его словам, Starlink нельзя было включать над Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, так как такое решение нарушило бы санкции США в отношении России. Он указал, что использование Starlink как системы связи для военных возможно, но в случае открытых и явных военных действий Starlink превратится в военную систему, и тогда другие страны автоматически получают право сбивать спутники.