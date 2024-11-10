Москва, 10 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В Госдуме предложили бесплатно давать квартиры сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию, сообщают 10 ноября «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Соответствующий законопроект готовится к внесению в Думу депутатами фракции ЛДПР. На данный момент сотрудники МВД имеют право получить единовременную социальную выплату для покупки или же строительства жилого помещения. Однако, как заявили авторы инициативы, более 87 тыс. человек не могут получить указанную льготу.

В связи с этим депутаты предложили обеспечить жильём в трёхлетний срок всех тех, кто стоит в очереди на единовременную выплату, а затем, с 2027 года, гарантированно предоставлять им квартиры. Во фракции пояснили, что полицейские обеспечивают безопасность наших граждан, рискуют своими жизнями, поэтому не должны десятилетиями дожидаться положенных им льгот.

9 ноября ИА Регнум передавало, что полиция в России может начать заниматься вопросами сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

Согласно проекту указа президента, предложенного МВД РФ, обязанности органов исполнительной власти необходимо дополнить мероприятиями, которые бы обеспечивали соответствие их деятельности целям и задачам государственной политики.