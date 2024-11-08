Москва, 8 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Полиция в России может начать заниматься вопросами сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, следует из проекта указа президента, предложенного МВД РФ.

Petrov Sergey/Global Look Press

Документ опубликован на официальном портале нормативных актов и представлен на всеобщее обсуждение. В пояснительной записке к проекту указа уточняется, что задачей МВД предлагается сделать осуществление деятельности, которая направлена на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

В случае вступления документа в силу будут внесены дополнения в пункт 2 положения об Министерстве внутренних дел. Проект разработан ‎в рамках исполнения плана по реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей в период с 2024 по 2026 годы.

В соответствии с распоряжением, обязанности органов исполнительной власти необходимо дополнить мероприятиями, которые бы обеспечивали соответствие их деятельности целям и задачам государственной политики.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности. Он подчеркнул, что в сегодняшнем информационном потоке это очень тяжёлая и сложная работа, но она очень интересная и важная.

В конце июля Путин заявил, что традиционные ценности лежат в основе существования. Он подчеркнул, что с такой позицией согласны многие азиатские страны, государства Ближнего Востока и Латинской Америки, а также большинство населения Африки.