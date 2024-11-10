Вашингтон, 10 ноября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. С начала года Россия более чем в три раза увеличила поставки шоколада в США. Объём экспорта этого продукта за период с января по сентябрь достиг $1,7 млн. Это следует из данных американской статистической службы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается что за девять месяцев прошлого года этот показатель составил $488,5 тыс. Всего, по данным платформы ООН Comtrade, Россия поставила в различные страны 61 тыс. тонн шоколада на $191 млн, сообщило «РИА Новости».

Крупнейшими поставщиками шоколада в США остаются Канада ($1,9 млрд), Мексика ($521,3 млн), Бельгия ($167,4 млн), Германия ($147 млн) и Польша ($93,3 млн).

В 2024 году США как крупнейший мировой импортёр шоколада увеличили объём закупок этого товара на 20%, что составило $3,5 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным американской статистической службы, в случае сохранения существующих сейчас тенденций товарооборот между Россией и США сократится по итогам года на треть по сравнению с 2023 годом ― до $3,7 млрд. Это станет самым низким значением с 1992 года.

Так, экспорт из России в США в период с января по август составил $2,26 млрд, в то время как за аналогичный период прошлого года он достигал $3,4 млрд. За этот же период экспорт из США в Россию составил $334 млн, снизившись на 16%. В результате этого по итогам года, как следует из расчётов, он может составить $539,3 млн, что на 10% меньше показателя за прошлый год.

За время нахождения у власти президента США Джо Байдена российско-американский товарооборот снизился в шесть раз. При этом в 2020 году, когда главой Белого дома был ещё Дональд Трамп, он, несмотря на пандемию, составлял $21,8 млрд.

По итогам 2023 года США приобрели у России уран на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным за всю историю статистики. Также в прошлом году США отчитались о рекордном импорте удобрений из РФ. За период с января по июль объём закупок составил $944 млн.