Москва, 19 октября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. В случае сохранения существующих сейчас тенденций товарооборот между Россией и США сократится по итогам года до $3,7 млрд. Это 19 октября следует из данных американской статистической службы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Согласно этим данным, анализ которых провело «РИА Новости», экспорт из России в США в период с января по август составил $2,26 млрд, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял $3,4 млрд. При существующей динамике по итогам года он может сократиться до $3,12 млрд, что на треть ниже по сравнению с 2023 годом и самый низкий уровень с 1993 года.

За этот же период экспорт из США в Россию составил $334 млн, снизившись на 16%. В результате этого по итогам года, как следует из расчётов, он может составить $539,3 млн, что на 10% меньше показателя за прошлый год.

Таким образом, товарооборот между Россией и США по итогам нынешнего года может составить $3,7 млрд, что станет самым низким значением с 1992 года.

Отмечается, что за время нахождения у власти президента США Джо Байдена российско-американский товарооборот снизился в шесть раз. При этом в 2020 году, когда главой Белого дома был ещё Дональд Трамп, он, несмотря на пандемию, составлял 21,8 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что США испортили отношения с Россией и вводят против неё санкции, однако это негативно отражается на них самих. Глава государства уточнил, что на этом фоне весь мир задумался о целесообразности использования американского доллара.

Председатель правительств РФ Михаил Мишустин 16 октября заявил, что незаконные санкции против России не достигнут целей, которых хотят добиться их авторы. Он уточнил, что сейчас российская сторона сфокусировалась на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий.