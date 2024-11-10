Донецк, 10 ноября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры занятий по инженерной подготовке военнослужащих армейского корпуса группировки войск «Восток» Вооружённых сил России. Соответствующий видеоматериал опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Теоретические занятия посвящены изучению боеприпасов, а время практических занятий бойцы изучают способы установки противопехотных и противотанковых мин, мин-ловушек, а также методы их обезвреживания и уничтожения», — говорится в сопровождающем сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928458" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На полигонах ДНР военнослужащие армейского корпуса группировки войск «Восток» обучаются инженерной подготовке

Отмечается, что на полигонах также проводятся занятия по применению переносной установки разминирования УР-83, способной проделывать проходы длиной более ста метров и шириной более шести метров, а также разрушать хорошо защищённые объекты.

Как отметил инструктор по инженерной подготовке с позывным Малой, российских военнослужащих также обучают по работе с минами западного производства на основе взрывных снарядов, снятых с опорных пунктов и позиций противника.

«Сапёры не имеют права на ошибку», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России сообщило, что в период с 2 по 8 ноября российские военные освободили шесть населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Максимовка в Донецкой Народной Республике.

За указанный период украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» до 820 военнослужащих, три танка и 13 бронированных машин.